Yol Durumu
  1. Kartal'da rota Ayew ve Chadli
  2. Tehdit direktör

Quaresma giderse veliahtı Töre!

Quaresma’nın ’e olma ihtimali gerçekleşirse, ilk alternatif Lens değil olacak

Quaresma giderse veliahtı Töre!
Beşiktaş'ta Çin'e olması gündemde olan Ricardo Quaresma, takımdan ayrılırsa veliahtı Lens değil Gökhan Töre olacak gibi görünüyor. Slovakya kampının yıldızlarından olan Gökhan Töre, 7 kilo vererek takıma katılmanın meyvelerini topluyor.

LENS'İN İŞİ ZOR
Fit oluşunun yanı sıra futbola da aç olan , rekabette takım arkadaşlarına adeta meydan okuyor. Kulübe yakın kaynaklar Lens'in bu haliyle Gökhan'ı kesmesinin çok zor olduğunu belirtiyorlar.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ