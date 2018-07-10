ANDRE

sezon hazırlıklarının 2. bölümünükampında tamamlayanteknik direktörtransfer isteği üzerine yönetim harekete geçti. Tecrübeli hoca hem kanatlarda hem de forvette forma giyebilecek bir oyuncu istedi. Yönetimforma giymişismin üzerine yoğunlaştı.yönetimiforma giyenileasıllıoyuncusuiçin girişimlere başladı. Bu iki oyuncudan birisi kiralanacak.yöneticilerçok kısa bir süre içindegiderekkulüpleri ve oyuncuların menajerleriyle masaya oturacağı öğrenildi.görüşülecek isminolduğu, ancakilebaşarılı maçlar çıkartande takımı küme düştüğü için cazip olduğu ifade edildi.