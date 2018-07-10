İspanya’dan Torres iddiası

İspanya'nın en önemli yayın organlarından AS gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Gazeteye göre Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Fernando Torres'le ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray da var. 34 yaşındaki forvete Japonya ve ABD'den de teklifler olduğunu yazan AS, "Türkler'in teklifi de masada duruyor" ifadesini kullandı.