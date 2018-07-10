İlk derbi 6. hafta

Lefter Küçükandonyadis adıyla oynanacak olan Süper Lig 2018-19 sezonunun fikstürü çekildi... Buna göre ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile, Beşiktaş evinde Akhisar ile, Fenerbahçe evinde Bursaspor ile oynayacak. Başakşehir ile de Trabzonspor karşılaşacak. Süper Lig'de ilk derbi heyecanı ise 6. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de yaşanacak. Sezonun ilk büyük maçında 4. haftada Trabzon ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ligde heyecan 10 Ağustos'ta başlayacak.