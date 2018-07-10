Lefter Küçükandonyadis adıyla oynanacak olan Süper Lig 2018-19 sezonunun fikstürü çekildi... Buna göre ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile, Beşiktaş evinde Akhisar ile, Fenerbahçe evinde Bursaspor ile oynayacak. Başakşehir ile de Trabzonspor karşılaşacak. Süper Lig'de ilk derbi heyecanı ise 6. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de yaşanacak. Sezonun ilk büyük maçında 4. haftada Trabzon ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ligde heyecan 10 Ağustos'ta başlayacak.
İlk derbi 6. hafta
Süper Lig’de 2018-19 sezonunun fikstürü çekildi. İlk derbi 6. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Ligde büyük heyecan 10 Ağustos’ta başlayacak
Etiketler: süper lig , Lefter Küçükandonyadis , Beşiktaş , Fenerbahçe , 10 Ağustos , Trabzon , Galatasaray , Kadıköy , Trabzonspor , Başakşehir , Bursaspor
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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