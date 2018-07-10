Yol Durumu
  1. İspanya’dan Torres iddiası

İlk derbi 6. hafta

’de 2018-19 sezonunun fikstürü çekildi. İlk derbi 6. haftada ile arasında oynanacak. Ligde büyük heyecan ’ta başlayacak

İlk derbi 6. hafta
Lefter Küçükandonyadis adıyla oynanacak olan Süper Lig 2018-19 sezonunun fikstürü çekildi... Buna göre ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile, Beşiktaş evinde Akhisar ile, Fenerbahçe evinde Bursaspor ile oynayacak. Başakşehir ile de Trabzonspor karşılaşacak. Süper Lig'de ilk derbi heyecanı ise 6. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de yaşanacak. Sezonun ilk büyük maçında 4. haftada Trabzon ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ligde heyecan 10 Ağustos'ta başlayacak.
Etiketler: , , , , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ