Fatih Terim, İsviçre kampında yaptığı konuşmada, "Onyekuru'nun maliyeti oldukça makul. Satmadan, bonservisle oyuncu alamıyoruz... Doğru bir şey yaptığımıza inanıyorum. Taraftarlarımız merak etmesin. Gerekli yerlere, gerekli şeyleri düşünüyoruz. Nasipse alacağız" dedi. Terim, "Mevcut kadroyu korumak istiyoruz ama sürprizler olabilir. Galatasaraylılar sürprizleri sever. Türk kaleci baktığımız doğrudur. Kesemize uygun bulursak alarız" şeklinde konuştu.
G.saraylılar sürprizleri sever
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferle ilgili önemli açıklamalara imza attı...
Etiketler: Teknik Direktörü , Fatih Terim , İsviçre
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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