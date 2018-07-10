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G.saraylılar sürprizleri sever

Galatasaray , transferle ilgili önemli açıklamalara imza attı...

G.saraylılar sürprizleri sever
Fatih Terim, İsviçre kampında yaptığı konuşmada, "Onyekuru'nun maliyeti oldukça makul. Satmadan, bonservisle oyuncu alamıyoruz... Doğru bir şey yaptığımıza inanıyorum. Taraftarlarımız merak etmesin. Gerekli yerlere, gerekli şeyleri düşünüyoruz. Nasipse alacağız" dedi. Terim, "Mevcut kadroyu korumak istiyoruz ama sürprizler olabilir. Galatasaraylılar sürprizleri sever. Türk kaleci baktığımız doğrudur. Kesemize uygun bulursak alarız" şeklinde konuştu.
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