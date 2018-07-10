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G.Saray'ın yeni ini açıkladılar!

'ın 'dan 23 yaşındaki kaleci 'yı ettiği iddia edildi

G.Sarayın yeni transferini açıkladılar!

Son dakika haberine göre; 'ın 'dan kaleci 'yı ettiği iddia edildi.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, aradığı yerli kaleciyi Karabük'te buldu. Karabük basını, Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'un 23 yaşındaki kalecisi Çağlar Şahin Akbaba'yı transfer ettiğini yazdı.



ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA KİMDİR?
Çağlar Şahin Akbaba 17 Mart 1995 doğumlu. 2006 yılında alt yapısında başladı. 2015 yılına kadar Bucaspor forması giydi. 2016 yılında ise 'a transfer oldu.

1.87 boyundaki kaleci geçen sezon ise Kardemir Karabükspor'a transfer oldu. 'de geçen sezon 12 maçta forma giydi. Galatasaray'ın Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta kaledeydi. Uzun süredir Galatasaray'ın genç kaleci ile ilgilendiği biliniyordu. 2013 yılında 1 kez milli oldu ve U19 'ına davet aldı.

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 18:16
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