Belçika, programlı çalışmanın, altyapıya önem vermenin meyvelerini 2018 Dünya Kupası'nda topluyor. 2002 yılında altapıya büyük önem veren ve futbolda devrim yapan Belçikalılar, Dünya futboluna çok önemli yıldızlar armağan etti. O yıldızlar, 2002 yılında Belçika medyasında, "İşte geleceğin dünya yıldızları" şeklinde sunulmuştu. Lukaku'lu, Hazard'lı, Fellaini'li, Kompany'li, Witsel'li vb. kadro Rusya'da yarı finale kadar yükseldi.
Adam olan çocuklar
2002 yılında yapılanan Belçika futbolu, altın jenerasyonu ile Rusya’daki Dünya Kupası’nda futboluyla tarih yazıyor
Etiketler: Dünya Kupası , futbol , Belçika , Rusya
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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