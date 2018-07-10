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Adam olan çocuklar

2002 yılında yapılanan u, altın jenerasyonu ile ’daki ’nda futboluyla tarih yazıyor

Adam olan çocuklar
Belçika, programlı çalışmanın, altyapıya önem vermenin meyvelerini 2018 Dünya Kupası'nda topluyor. 2002 yılında altapıya büyük önem veren ve da devrim yapan Belçikalılar, Dünya futboluna çok önemli yıldızlar armağan etti. O yıldızlar, 2002 yılında medyasında, "İşte geleceğin dünya yıldızları" şeklinde sunulmuştu. Lukaku'lu, Hazard'lı, Fellaini'li, Kompany'li, Witsel'li vb. kadro 'da yarı finale kadar yükseldi.



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