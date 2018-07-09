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patladı farka koştu

Slovakya kampındaki 2. maçında Macar temsilcisi Gyirmot’u 4-1 yenen ’ın gollerini (2) , Oğuzhan ve Babealt

Vagner Love patladı Beşiktaş farka koştu
Beşiktaş, özel maçta Macaristan 2. lig takımı Gyirmot'u 4-1 yendi. 21'de Vagner Love ile öne geçen Beşiktaş, 49'da Oğuzhan ile skoru 2-0'a getirdi. 70'de Vagner Love ile skor 3-0 olurken, 72'de Babel'le fark 4'e çıktı. 90'da ise Gyirmot 1 gol buldu. Babel bir de penaltıdan yararlanamadı. Bu arada 'ın, Avusturya'daki maç programı belli oldu. Beşiktaş 12 Temmuz'da Shakhtar, 15 Temmuz'da CSKA Moskova, 17 Temmuz'da Reading ve 20 Temmuz'da Krasnodar ile karşılaşacak.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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