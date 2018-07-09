Beşiktaş, özel maçta Macaristan 2. lig takımı Gyirmot'u 4-1 yendi. 21'de Vagner Love ile öne geçen Beşiktaş, 49'da Oğuzhan ile skoru 2-0'a getirdi. 70'de Vagner Love ile skor 3-0 olurken, 72'de Babel'le fark 4'e çıktı. 90'da ise Gyirmot 1 gol buldu. Babel bir de penaltıdan yararlanamadı. Bu arada Beşiktaş'ın, Avusturya'daki maç programı belli oldu. Beşiktaş 12 Temmuz'da Shakhtar, 15 Temmuz'da CSKA Moskova, 17 Temmuz'da Reading ve 20 Temmuz'da Krasnodar ile karşılaşacak.
Vagner Love patladı Beşiktaş farka koştu
Slovakya kampındaki 2. maçında Macar temsilcisi Gyirmot’u 4-1 yenen Beşiktaş’ın gollerini Vagner Love (2) , Oğuzhan ve Babealt
Etiketler: Vagner Love , Beşiktaş
- 09 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.