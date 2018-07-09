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gazetelerinden iddiası

gazeteleri, ’in bu hafta ile g-ö rüşme yapmak için ’a geleceğini yazdı

Gana gazetelerinden Andre Ayew iddiası
Beşiktaş için ilginç bir iddiada Gana basınından geldi. Ülkenin önde gelen gazeteleri Andre Ayew'in Beşiktaş için bu hafta 'a gelerek görüşmeler yapacağını yazdı. İngiliz kulüplerinden Swansea'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlı yöneticilerle transferini görüşeceğini okurlarına duyurdu.

AYRILMAK İSTİYOR
Haberde, "Beşiktaş bir süredir Ayew ile ilgileniyor. Bu oyuncunun kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi var. Ancak o takımdan ayrılmak istiyor" yorumu yapıldı.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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