Gana gazetelerinden Andre Ayew iddiası

Beşiktaş için ilginç bir iddiada Gana basınından geldi. Ülkenin önde gelen gazeteleri Andre Ayew'in Beşiktaş için bu hafta İstanbul'a gelerek görüşmeler yapacağını yazdı. İngiliz kulüplerinden Swansea'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlı yöneticilerle transferini görüşeceğini okurlarına duyurdu.
AYRILMAK İSTİYOR
Haberde, "Beşiktaş bir süredir Ayew ile ilgileniyor. Bu oyuncunun kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi var. Ancak o takımdan ayrılmak istiyor" yorumu yapıldı.
AYRILMAK İSTİYOR
Haberde, "Beşiktaş bir süredir Ayew ile ilgileniyor. Bu oyuncunun kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi var. Ancak o takımdan ayrılmak istiyor" yorumu yapıldı.
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