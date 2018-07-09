En pahalı Vida

Beşiktaş'ta Vida gündeme damga vurdu. Hırvatistan Milli Takımı'nda müthiş bir performans gösteren yıldız oyuncu Rusya maçında attığı golle değerini de katladı. Sosyal medyada Siyah- Beyazlı taraftarlar Vida'ya övgü yağdırırken, Beşiktaş Yönetimi yıldız oyuncunun bonservisini 25 milyon Euro olarak belirledi.
25 MİLYON EURO'YU VEREN ALIR
Başkan Fikret Orman kampta yaptığı açıklamada Vida'yı satmayacaklarını söylemesine rağmen bu oyuncu için yapılacak 25 milyon Euro'luk bir teklife hayır demeyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
TALİPLERİ DAHA DA ARTACAK
Vida ile daha önce ilgilenen İngiliz kulüplerinden Everton, Arsenal ve West Ham'a Vida'nın son performansından sonra yeni kulüplerin eklenmesi bekleniyor. Vida Beşiktaş'a bonservis ödenmeden gelmişti.
TRANSFER PLANI DEĞİŞEBİLİR
Beşiktaş Yönetimi'nin Vida'yı 25 milyon Euro'ya satması durumunda transfer için yeni kararlar alabileceği öne sürüldü. Vida'dan gelecek parayla bir santrfor ve 10 numara öncelikle transfer edilecek.
VIDA'YA FIFA'DAN UYARI
FIFA Vida'nın, Rusya maçının ardından "Ukrayna'yı öven söylemler" kullandığı gerekçesiyle soruşturma yaptı. FIFA ardından Vida'yı uyardı.
25 MİLYON EURO'YU VEREN ALIR
Başkan Fikret Orman kampta yaptığı açıklamada Vida'yı satmayacaklarını söylemesine rağmen bu oyuncu için yapılacak 25 milyon Euro'luk bir teklife hayır demeyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
TALİPLERİ DAHA DA ARTACAK
Vida ile daha önce ilgilenen İngiliz kulüplerinden Everton, Arsenal ve West Ham'a Vida'nın son performansından sonra yeni kulüplerin eklenmesi bekleniyor. Vida Beşiktaş'a bonservis ödenmeden gelmişti.
TRANSFER PLANI DEĞİŞEBİLİR
Beşiktaş Yönetimi'nin Vida'yı 25 milyon Euro'ya satması durumunda transfer için yeni kararlar alabileceği öne sürüldü. Vida'dan gelecek parayla bir santrfor ve 10 numara öncelikle transfer edilecek.
VIDA'YA FIFA'DAN UYARI
FIFA Vida'nın, Rusya maçının ardından "Ukrayna'yı öven söylemler" kullandığı gerekçesiyle soruşturma yaptı. FIFA ardından Vida'yı uyardı.
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