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inşallah olur

Galatasaray teknik direktörü ler hakkında ipuçları verdi: “İç transferde kritik olan Nagatomo ve ’di. Donk ile zaten sözleşme imzaladık . Denayer de inşallah olur. Bunun için uğraşıyoruz. Bazı mevkiler için mutlaka transfer yapılmalı. Bunda ısrarlıyım. 31 Ağustos'a kadar her şey gerçekleşebilir."

Denayer inşallah olur
İsviçre'nin Zürih kentindeki kampta açıklamalarda bulundu. Mevcut kadrolarını korumaya çalıştıklarını söyleyen Terim, "Burada kritik olan Nagatomo ve Denayer'di. Donk ile zaten sözleşme yeniledik. Donk ve Nagatomo'dan sonra Denayer de inşallah hallolur. Bunun için uğraşıyoruz" dedi.

TRANSFERDE HER ŞEY OLABİLİR
Bazı mevkiler için e ihtiyacı olduğunu söyleyen Terim, "Bunda ısrarlıyım. 31 Ağustos'a kadar olan bölüm her kulüp için olduğu kadar Galatasaray için de önemli. Burada her şey olabilir" ifadesini kullandı.

TARIK BAŞKA TAKIMA GİTMELİ
Terim Tarık Çamdal'ın oynayabileceği bir takıma transfer olmasını istediklerini belirterek, "Tarık ile konuştum. Ona ve Eray İşcan'a oynamaları gerektiğini söyledim. Oynamak birçok şeyden iyidir" dedi.

KİMSEYE KIZMA HAKKIMIZ YOK
Tecrübeli hoca İsviçre kampına getirilmeyen Tolga Ciğerci için "Tolga zaten sakat. Bizim oyuncularımıza kızma gibi bir lüksümüz yok. Ancak geçen sene en kritik 5 hafta oynamadığı bir gerçek" diye konuştu.

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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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