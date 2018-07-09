Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Slovenya kampında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bordo-Mavili kulübün başkanı Burak Yılmaz'ın başka takıma transfer olacağı iddialarına, "Burak Yılmaz'ı satın alacak parayı darphane henüz basmadı. Burak bizim en değerli oyuncularımızdan bir tanesi" dedi. Ağaoğlu önümüzdeki hafta 2 oyuncuyu kampa katmayı planladıklarını vurgulayarak, "Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Hocanın talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere transfer yapacağız" diye konuştu. Trabzonspor olarak sokağa atacak paraları olmadığını ifade eden Ağaoğlu ekonomik davranmaya dikkat ettiklerini söyledi.
Burak’ı alacak para basılmadı
Trabzonspor Kulübü Başkanı, Burak’ın en değerli oyuncuları olduğunu söyledi. Ağaoğlu, “Burak Yılmaz’ı satın alacak parayı darphane henüz basmadı”ifadesini kullandı
Etiketler: Burak Yılmaz , transfer , Trabzonspor
- 09 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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