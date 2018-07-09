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Burak’ı alacak para basılmadı

Kulübü Başkanı, Burak’ın en değerli oyuncuları olduğunu söyledi. Ağaoğlu, “’ı satın alacak parayı darphane henüz basmadı”ifadesini kullandı

Burak’ı alacak para basılmadı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Slovenya kampında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bordo-Mavili kulübün başkanı 'ın başka takıma olacağı iddialarına, "Burak Yılmaz'ı satın alacak parayı darphane henüz basmadı. Burak bizim en değerli oyuncularımızdan bir tanesi" dedi. Ağaoğlu önümüzdeki hafta 2 oyuncuyu kampa katmayı planladıklarını vurgulayarak, "Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Hocanın talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere transfer yapacağız" diye konuştu. olarak sokağa atacak paraları olmadığını ifade eden Ağaoğlu ekonomik davranmaya dikkat ettiklerini söyledi.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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