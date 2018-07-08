Trabzonspor teknik heyetinin Dünya kupası performansını çok beğendiği İranlı stoper Majid Hosseini'nin alınması için yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Ancak genç oyuncu için Charleroi kulübünün de uzun zamandır girişimlerde bulunduğu ortaya çıkarken, Trabzonspor bu konuda resmi bir girişimde bulunduğu ve hem oyuncudan hem de kulübü Esteghlal FC'den haber beklediği gelen bilgiler arasında. Bu transferde gelecek hafta önemli gelişmeler yaşanabilir.
Rota Majid Hosseini
Bordo-Mavili yönetim Dünya Kupası’nda başarılı bir performans gösteren Majid Hosseini’yi listenin başına aldı. Görüşmeler devame diyor
Etiketler: Dünya Kupası , Majid Hosseini , Trabzonspor
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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