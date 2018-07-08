Yol Durumu
  1. Bas Dost’ta gözler UEFA’da
  2. Tolga Ciğerci kampa götürülmedi

Rota

Bordo-Mavili yönetim ’nda başarılı bir performans gösteren ’yi listenin başına aldı. Görüşmeler devame diyor

Rota Majid Hosseini
Trabzonspor teknik heyetinin performansını çok beğendiği İranlı stoper Majid Hosseini'nin alınması için yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Ancak genç oyuncu için Charleroi kulübünün de uzun zamandır girişimlerde bulunduğu ortaya çıkarken, Trabzonspor bu konuda resmi bir girişimde bulunduğu ve hem oyuncudan hem de kulübü Esteghlal FC'den haber beklediği gelen bilgiler arasında. Bu transferde gelecek hafta önemli gelişmeler yaşanabilir.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ