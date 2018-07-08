David Ospina’da zorlu rakip

Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in sözleşmesini henüz uzatmayan ve kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk aday David Ospina... Ancak Arjantin basını, Sarı-Lacivertliler'in canını sıkacak bir iddiayı ortaya attı. İddialara göre ülkenin en önemli kulüplerinden biri olan Boca Juniors, Kolombiyalı kaleciyle masaya oturdu. Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin ekonomik olarak daha iyi olduğu ancak Ospina'nın kariyerine Güney Amerika'da devam etmeye çok sıcak baktığı da ifade edildi.