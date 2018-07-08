Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in sözleşmesini henüz uzatmayan ve kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk aday David Ospina... Ancak Arjantin basını, Sarı-Lacivertliler'in canını sıkacak bir iddiayı ortaya attı. İddialara göre ülkenin en önemli kulüplerinden biri olan Boca Juniors, Kolombiyalı kaleciyle masaya oturdu. Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin ekonomik olarak daha iyi olduğu ancak Ospina'nın kariyerine Güney Amerika'da devam etmeye çok sıcak baktığı da ifade edildi.
David Ospina’da zorlu rakip
Arjantin basını, Fenerbahçe’nin resmi teklif yaptığı Ospina ile Boca Juniors’un masaya oturduğunu yazdı
Etiketler: Boca Juniors , David Ospina , Volkan Demirel , Güney Amerika , Fenerbahçe
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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