Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak etmek için görüşme halinde olduğu hatta İstanbul'a getirttiği İngiliz yıldız Jack Wilshere'le ilgili Sarı-Lacivertliler'i çok üzecek haberler geldi.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Kariyeri konusunda düşünmek için süre isteyen Wilshere dün sportif direktör Damien Comolli'yi aradı. İngiliz yıldız, "Üzgünüm gelemiyorum. Ailemi ikna edemedim" ifadesini kullandı. Böylece Fenerbahçe yönetiminin bitmesi için büyük bir uğraş verdiği transfer yatmış oldu.
MİLLİ TAKIM FAKTÖRÜ
Yaşanan gelişmeler İngiliz basınında da geniş yer buldu. Gazeteler, Wilshere'in perşembe günü West Ham tarafından sağlık kontrolünden geçirildiğini ve 3 yıllık anlaşma sağlandığını yazdı. Ada basını genç yıldızın aldığı kararda ailevi nedenler kadar, gelecek yıllarda İngiliz Milli Takımı'nda oynama isteğinin de önemli rol oynadığını vurguladı.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Kariyeri konusunda düşünmek için süre isteyen Wilshere dün sportif direktör Damien Comolli'yi aradı. İngiliz yıldız, "Üzgünüm gelemiyorum. Ailemi ikna edemedim" ifadesini kullandı. Böylece Fenerbahçe yönetiminin bitmesi için büyük bir uğraş verdiği transfer yatmış oldu.
MİLLİ TAKIM FAKTÖRÜ
Yaşanan gelişmeler İngiliz basınında da geniş yer buldu. Gazeteler, Wilshere'in perşembe günü West Ham tarafından sağlık kontrolünden geçirildiğini ve 3 yıllık anlaşma sağlandığını yazdı. Ada basını genç yıldızın aldığı kararda ailevi nedenler kadar, gelecek yıllarda İngiliz Milli Takımı'nda oynama isteğinin de önemli rol oynadığını vurguladı.
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