Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde antrenmanda sakatlanan Castillo'nun ağrılarının devam etmesi üzerine yapılan kontrolde, ayak bileğinde yırtık tespit edildi. Oyuncunun dönüş süresinin en az bir ay olduğu ve sürenin daha da uzayabileceği öğrenildi. Bu arada kampa geç katılan Sosa dizinde ağrı hissedince tedaviye alındı. Sosa'nın sağ dizinde ödem tespit edilirken, 15 gün süreyle takımdan ayrı çalışmasının gerekeceği belirtildi.
Trabzonspor’da büyük şok Castillo 1 ay yok
Ayak bileğinde yırtık olan Castillo 1 ay dinlenecek. Dizinde ağrı olan Jose Sosa ise tam 15 gün yok
Etiketler: Jose Sosa , Trabzonspor , ayak bileği , castillo , Ağrı
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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