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’da büyük şok 1 ay yok

nde yırtık olan 1 ay dinlenecek. Dizinde olan ise tam 15 gün yok

Trabzonspor’da büyük şok Castillo 1 ay yok
Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde antrenmanda sakatlanan Castillo'nun larının devam etmesi üzerine yapılan kontrolde, ayak bileğinde yırtık tespit edildi. Oyuncunun dönüş süresinin en az bir ay olduğu ve sürenin daha da uzayabileceği öğrenildi. Bu arada kampa geç katılan Sosa dizinde ağrı hissedince tedaviye alındı. Sosa'nın sağ dizinde ödem tespit edilirken, 15 gün süreyle takımdan ayrı çalışmasının gerekeceği belirtildi.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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