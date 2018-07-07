İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Rangers'lı Alfredo Morelos'un talipleri artıyor... Alman basınına göre Hoffenheim ve Wolfsburg, Kolombiyalı forvet için resmi teklif yaptı. Bu gelişmeler sonrası Morelos'un fiyatının artmasından endişe ediliyor.
Morelos’a çifte kanca
Etiketler: Fenerbahçe , Morelos
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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