Kapı gibi katılım belgem var

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz dün önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, "UEFA'ya 4 sayfa yazdık, durumu tekrar izah ettik. PSG de tekrar verildi ama durumumuz farklı. Biz 222 milyon euro'ya Neymar'ı almadık. UEFA bize saygı duydu. Tarihinde ilk defa bir kulüp ile 2. defa yapılandırma anlaşması yaptı. Rakiplerimiz şoka girdi. 12 Haziran'da kapı gibi katılım belgesini aldım, bitti. 14'ünde yapılandırma anlaşması yaptım. Bitti artık bu iş. Bu artık UEFA'nın sorunudur" dedi.
N'DİAYE'YE O PARAYI ÖDEYEMEYİZ
Başkan Mustafa Cengiz, transfer konusuna da değinerek, "Kasımpaşalı Trezeguet bir takımın sözleşmeli futbolcusu. Biz transferde kiralama ya da takas yoluna gitmek zorundayız. Emre Akbaba ve Ahmed Musa için de aynı şeyler geçerli. Badou Ndiaye şu anda 3.5 milyon euro para kazanıyor, biz bu parayı ödeyemeyiz, nokta!" ifadelerini kullandı.
ERAY AYRILDI. TARIK DA GİDECEK
Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ise, "Tarık Çamdal ile uzun uzun konuştum. 200 bin euro tasarruf ettim, mutluyum. Kulüp arıyorum, oynaman lazım diyorum. İnşallah benim de yardımımla kulüp bulacağız. Eray ile de yolları ayırdık, kulüp arıyor" dedi. Albayrak, "Tolga Ciğerci'nin bir sakatlığı vardı o sebeple Fatih hoca onu Florya'da bıraktı. İyileştikten sonra bizimle devam edecek" diye konuştu.
KÜÇÜLMEYE GİTMEYECEĞİZ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Basketbol takımımızın antrenörü Oktay Mahmuti'ye zaten devam etmesini söyledim. Asla ayrılmasını teklif etmedik. Para zaten ödenecek. Ayrıca çok sağlam bir sözleşmesi var, tebrik etmek gerekir. Basketbolda asla küçülmeye gitmeyeceğiz" diye konuştu.
N'DİAYE'YE O PARAYI ÖDEYEMEYİZ
Başkan Mustafa Cengiz, transfer konusuna da değinerek, "Kasımpaşalı Trezeguet bir takımın sözleşmeli futbolcusu. Biz transferde kiralama ya da takas yoluna gitmek zorundayız. Emre Akbaba ve Ahmed Musa için de aynı şeyler geçerli. Badou Ndiaye şu anda 3.5 milyon euro para kazanıyor, biz bu parayı ödeyemeyiz, nokta!" ifadelerini kullandı.
ERAY AYRILDI. TARIK DA GİDECEK
Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ise, "Tarık Çamdal ile uzun uzun konuştum. 200 bin euro tasarruf ettim, mutluyum. Kulüp arıyorum, oynaman lazım diyorum. İnşallah benim de yardımımla kulüp bulacağız. Eray ile de yolları ayırdık, kulüp arıyor" dedi. Albayrak, "Tolga Ciğerci'nin bir sakatlığı vardı o sebeple Fatih hoca onu Florya'da bıraktı. İyileştikten sonra bizimle devam edecek" diye konuştu.
KÜÇÜLMEYE GİTMEYECEĞİZ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Basketbol takımımızın antrenörü Oktay Mahmuti'ye zaten devam etmesini söyledim. Asla ayrılmasını teklif etmedik. Para zaten ödenecek. Ayrıca çok sağlam bir sözleşmesi var, tebrik etmek gerekir. Basketbolda asla küçülmeye gitmeyeceğiz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.