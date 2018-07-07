Belçika devam, Brezilya tamam... 2018 Dünya Kupası'nın flaş takımlarından Belçika, turnuvanın en büyük favorisi olan Brezilya'yı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. KırmızıŞeytanlar yarı finalde Fransa ile karşılaşacak. Nefesleri kesen maça Belçika hızlı başladı. 13. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Kompany'nin kafa vuruşu Fernandinho'ya çaprarak ağlara gitti: 1-0.
GOLÜN YARISI LUKAKU'NUN
31. dakikada bu kez sahneye Kevin de Bruyne çıktı... Lukaku'nun harika bir şekilde taşıdığı şutla ceza sahasına hareketlenen De Bruyne yaya yakın bir yerden yarika vurdu: 2-0. Belçika ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.
COURTOİS ADETA UZADI
Tüm riskleri alan Brezilya 2. yarı müthiş bir baskı kurdu. 76. dakikada Renato Augusto'nun kafa vuruşu ağlara gitti ve fark 1'e indi: 2-1. 90+3'te Neymar'ın plalesini kaleci Courtois köşeden müthiş çıkarınca kazanan Belçika oldu.
HASRET 16 YILA ÇIKTI
Son olarak 2002'de Dünya Kupası'nı kaldıran Sambacılar büyük hasrete yine son veremedi...
Turnuva öncesinde en büyük favori olarak gösterilen Brezilya, Rusya'ya çeyrek finalde veda etti... Böylece Sambacılar'ın kupa hasreti 16 yıla çıktı. Son olarak 2002 yılında Japonya ve Kore'nin düzenlediği turnuvada mutlu sona ulaşan Brezilya üst üste 4. kez Avrupa takımlarına elenmiş oldu. Ayrıca Messi ve Ronaldo'dan sonra bir diğer süper yıldız Neymar da hüsran yaşadı.
GOLÜN YARISI LUKAKU'NUN
31. dakikada bu kez sahneye Kevin de Bruyne çıktı... Lukaku'nun harika bir şekilde taşıdığı şutla ceza sahasına hareketlenen De Bruyne yaya yakın bir yerden yarika vurdu: 2-0. Belçika ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.
COURTOİS ADETA UZADI
Tüm riskleri alan Brezilya 2. yarı müthiş bir baskı kurdu. 76. dakikada Renato Augusto'nun kafa vuruşu ağlara gitti ve fark 1'e indi: 2-1. 90+3'te Neymar'ın plalesini kaleci Courtois köşeden müthiş çıkarınca kazanan Belçika oldu.
HASRET 16 YILA ÇIKTI
Son olarak 2002'de Dünya Kupası'nı kaldıran Sambacılar büyük hasrete yine son veremedi...
Turnuva öncesinde en büyük favori olarak gösterilen Brezilya, Rusya'ya çeyrek finalde veda etti... Böylece Sambacılar'ın kupa hasreti 16 yıla çıktı. Son olarak 2002 yılında Japonya ve Kore'nin düzenlediği turnuvada mutlu sona ulaşan Brezilya üst üste 4. kez Avrupa takımlarına elenmiş oldu. Ayrıca Messi ve Ronaldo'dan sonra bir diğer süper yıldız Neymar da hüsran yaşadı.
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