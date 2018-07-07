Beşiktaş’ta kalıyorum

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, "İnsanlar biraz zeki olmalı. Okuduğunuz her şeye inanmayın. Paylaşımların hiçbir amacı yoktur. Sadece paylaşmaktan keyif aldığım için yapıyorum. İnsanların sosyal medya mesajlarımın altında bir ima aramasını doğru bulmuyorum. Ayrılacak olsam zaten bunu doğrudan söylerim. Beşiktaş ile 1 yıl kontratım var. Kesinlikle burada kalıyorum" diye konuştu.
UZUN YILLAR BURADAYIM
Tecrübeli futbolcu Ryan Babel, "Kulüp kendi açısından doğru bir strateji izlerse ben kesinlikle uzun yıllar burada kalma niyetindeyim" ifadelerini kullandı.
UZUN YILLAR BURADAYIM
Tecrübeli futbolcu Ryan Babel, "Kulüp kendi açısından doğru bir strateji izlerse ben kesinlikle uzun yıllar burada kalma niyetindeyim" ifadelerini kullandı.
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