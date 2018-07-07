Artık yeni hedef Wijnaldum & Gomes

çalışmalarınısürdürenyıldızile ilgili olarak gelenhaberlerüzse de yönetimve sportif direktörşimdiden tedbiri almışdurumda.kurmaylar gelmeyeceğinibildiren'in alternatifiolarak 2 ismi belirledi.ilkiveda eski öğrencisi olanveoyuncunun formaşansını azalttı.kiralamaya ya da satmaya sıcak bakacağı ifade ediliyor. Diğer isim isemerkez orta saha oyuncusuiçin ön görüşme yapılmış durumda.doluorta sahasındaistediği kadar formagiyme şansı bulamayandedaha fazla oynayacağıbir takıma gitmek istiyor.yıl kiralanmasıplanlanıyor.