İLK 11'LER
İsveç : Olsen, Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Ekdal, Larsson, Claesson, Forsberg, Toivonen, Berg
İngiltere : Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Henderson, Alli, Lingard, Young, Sterling, Kane
Rusya'da çeyrek finaller devam ediyor. Günün ilk maçında Zlatan İbrahimovic olmadan son 8'e kalma başarısı gösteren İsveç, 1966'dan beri Dünya Kupası'nı kazanma hayali bulunan İngiltere ile karşılaşacak. 1966'da ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nı kazanan ve o günden sonra katıldıkları 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremeyen İngilizler, İsveç'i geçerek hayalinin peşinden gitmenin hesaplarını yapıyor. İlk maçlarını 21 Mayıs 1923'te oynayan iki ekibin rekabetinde eşitlik bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 23 karşılaşmada İsveç ile İngiltere 7'şer galibiyet elde etti.
İsveç : Olsen, Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Ekdal, Larsson, Claesson, Forsberg, Toivonen, Berg
İngiltere : Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Henderson, Alli, Lingard, Young, Sterling, Kane
Rusya'da çeyrek finaller devam ediyor. Günün ilk maçında Zlatan İbrahimovic olmadan son 8'e kalma başarısı gösteren İsveç, 1966'dan beri Dünya Kupası'nı kazanma hayali bulunan İngiltere ile karşılaşacak. 1966'da ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nı kazanan ve o günden sonra katıldıkları 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremeyen İngilizler, İsveç'i geçerek hayalinin peşinden gitmenin hesaplarını yapıyor. İlk maçlarını 21 Mayıs 1923'te oynayan iki ekibin rekabetinde eşitlik bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 23 karşılaşmada İsveç ile İngiltere 7'şer galibiyet elde etti.
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