Yol Durumu
  1. Çinliler şimdi de onun peşinde!

2018 maçında ile karşılaşıyor | CANLI

İbrahimovic’siz e gelen , 1966’dan beri kupanın hayalini kuran ile kozlarını paylaşıyor

İsveç-İngiltere | CANLI
İLK 11'LER

İsveç : Olsen, Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Ekdal, Larsson, Claesson, Forsberg, Toivonen, Berg

İngiltere : Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Henderson, Alli, Lingard, Young, Sterling, Kane

Rusya'da ler devam ediyor. Günün ilk maçında olmadan son 8'e kalma başarısı gösteren , 1966'dan beri 'nı kazanma hayali bulunan ile karşılaşacak. 1966'da ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nı kazanan ve o günden sonra katıldıkları 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremeyen İngilizler, İsveç'i geçerek hayalinin peşinden gitmenin hesaplarını yapıyor. İlk maçlarını 21 Mayıs 1923'te oynayan iki ekibin rekabetinde eşitlik bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 23 karşılaşmada İsveç ile İngiltere 7'şer galibiyet elde etti.


İSVEÇ - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2018 Dünya Kupası çeyrek final müsabakasında İsveç ile İngiltere, bugün karşılaşacak. Samara Arena'da oynanacak ve yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği zorlu mücadele saat 17.00'de başlayacak ve 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...

İSVEÇ 6. KEZ ÇEYREKTE

Organizasyona 6. kez çeyrek finale yükselen ve 51. maçına çıkacak İsveç'in 19 galibiyet, 18 yenilgi ve 13 beraberliği bulunuyor. 15. Dünya Kupası'nı yaşayan İngilizler ise 66 maçta 28 galibiyet, 17 yenilgi ve 21 beraberlik elde etti.
Etiketler: , , , , , ,
  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 17:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar