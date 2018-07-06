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krizi bitmek bilmiyor

Tecrübeli oyuncu 5 hafta daha idmana çıkmadığı takdirde sözleşmesi feshedilecek

Tolga Ciğerci krizi bitmek bilmiyor
Galatasaray'da Tolga Ciğerci krizi devam ediyor. Tolga'nın sözleşmesinde 6 hafta idmana çıkmazsa sarı-kırmızılı kulübün tek taraflı fesih hakkının olduğu öğrenildi. 'da 2 milyon Euro garanti para kazanan yüksek yıllık ücreti nedeniyle teklif alamıyor. Tolga 5 hafta daha idmana çıkmazsa sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkı bulunuyor.
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