Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos ile ilgili İskoç basınından yeni bir iddia geldi. İskoç basını, Morelos'un Fenerbahçe'ye transfer olmak için kulübüne rest çektiğini belirterek, "Bırakın da gideyim!" dediğini sayfalarına taşıdı.
Morelos gelmek için can atıyor!
Etiketler: Fenerbahçe , transfer
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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