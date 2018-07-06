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Morelos gelmek için can atıyor!

Morelos gelmek için can atıyor!
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos ile ilgili İskoç basınından yeni bir iddia geldi. İskoç basını, Morelos'un 'ye transfer olmak için kulübüne rest çektiğini belirterek, "Bırakın da gideyim!" dediğini sayfalarına taşıdı.
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