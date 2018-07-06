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’da rota

Yönetimi, İspanyol ekibinde oynayan golcü futbolcu Ense Ünal’ı kiralamak için ilk teklifi yaptı. Genç oyuncunun da Beşiktaş’ı istemesi ibreyi ’a çevirdi. de bu de ısrarcı..

Kartal’da rota Enes Ünal
Beşiktaş'ta de sıcak saatler yaşanıyor... forvet transferi için arayışlarını sürdürürken yönetim Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine rotayı Villarreal'de oynayan Enes Ünal'a çevirdi. Bu oyuncunun kiralanması için İspanyol kulübüne teklif yapan yönetim gelecek olan cevaba odaklandı.

ESKİ ÖĞRENCİSİ
'in Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Enes Ünal'ın Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Başkanı Fikret Orman'ın bu transferi büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü ve genç golcü Enes Ünal için şartları sonuna kadar zorladığı gelen bilgiler arasında...
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