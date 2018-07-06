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Kaleye ilk aday Ospina olmazsa Mignolet

, kaleci i için artık son dönemeçte... Sarı- Lacivertliler, ’in Kolombiyalı kalecisi ve ’un Belçikalı eldiveni Mignolet’ten birini bitirmeye yakın

Kaleye ilk aday Ospina olmazsa Mignolet
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kaleyi de sağlama almak istiyor. Daha önce 'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler, tecrübeli kalecinin menajerinden olumlu cevap almıştı. Dünya Kupası'nda forma giyen Kolombiyalı eldiven, birkaç gün dinlendikten sonra ile masaya oturacak. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Ospina'nın menajeriyle yapacağı görüşmede transfer şartlarını sunacağı öğrenildi.


Kaleye ikinci aday ise Simon Mignolet... İngiliz ekibi Liverpool ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Comolli'nin Ada temsilcisiyle olan iyi ilişkilerini kullanmak istiyor.
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