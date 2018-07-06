Canlı I Brezilya - Belçika

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Brezilya ile Belçika karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. Çeyrek finalin ikinci maçını takvim.com.tr'de canlı olarak takip edebilirsiniz







İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Marcelo, Silva, Miranda, Fagner, Paulinho, Fernandinho, Willian, Jesus, Coutinho, Neymar

Belçika: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli, De Bruyne, Hazard, Lukaku

BREZİLYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kazan Arena'da oynanacak ve yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği Brezilya-Belçika karşılaşması saat 21.00'de başlayacak.

Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.



REKABETTE BREZİLYA ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında Brezilya'nın üstünlüğü bulunuyor.

Brezilya ile Belçika arasında bugüne kadar oynanan 1'i resmi 3'ü hazırlık karşılaşması olmak üzere 4 maç oynandı. Güney Amerika ekibi 3 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılırken, Belçika 1 maçı kazanabildi.

İki takım arasında oynanan maçlarda beraberlik çıkmadı.

Rekabetteki son 3 maçı kazanan Brezilya'nın attığı 10 gole, Belçika 6 golle karşılık verdi.

İLK MAÇ 1963'TE

Brezilya ile Belçika tarihlerinde ilk kez 24 Nisan 1963'te karşı karşıya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan hazırlık mücadelesini ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Bu karşılaşma Belçika'nın güçlü rakibi karşısındaki tek galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

BREZİLYA 5-1'İN RÖVANŞINI ALDI

Brezilya, Belçika karşısında aldığı 5-1'lik ağır yenilginin rövanşını 2 yıl sonra aldı.

Bu kez Brezilya'da oynanan hazırlık mücadelesini ev sahibi takım 5-0 kazandı.

Brezilya, bu sonuçla hem Belçika'yı ilk kez mağlup etmiş oldu hem de 5-1'lik yenilginin rövanşını almayı başarı.

DÜNYA KUPALARIDAKİ 2. MAÇLARI

İki ekip yarın oynayacakları mücadele ile Dünya kupalarında ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Brezilya ile Belçika, Japonya ve Güney Kore'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda son 16 turunda eşleşti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmayı Brezilya yıldız oyuncuları, Rivaldo ve Ronaldo'nun golleriyle 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu mücadele iki takım arasındaki son maç oldu.

GOL ORTALAMASI 4

Brezilya ile Belçika arasında oynanan karşılaşmalarda golsüz maç bulunmuyor.

İki takımın rekabetinde oynanan 4 maçta tam 16 gol atıldı.

Bu da maç başı 4 gol ortalamasının tutturulmasını sağladı.

BREZİLYA 109. MAÇINDA

Dünya Kupası'nda 21. kez mücadele eden Brezilya, şampiyonada bugüne kadar 108 maça çıktı.

Güney Amerika ekibi bu maçlarda 73 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 228 gol atan Brezilya, kalesinde ise 103 gol gördü.

BELÇİKA 46. MAÇINDA

13. Dünya Kupası'nı geçiren Belçika, şampiyonadaki 46. maçını oynayacak.

Avrupa ekibi geride kalan 45 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı.

64 gol atan Belçika kalesinde ise 70 gol gördü.