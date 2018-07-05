Yerry Mina’da pürüz var

Stoper transferinde Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefi olan Yerry Mina konusunda can sıkıcı gelişmeler yaşanıyor.



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Başkan Ali Koç'un kişisel ilişkilerini kullanarak Barcelona'yı 1 yıllık kiralama konusunda ikna eden Sarı-Lacivertliler, Kolombiyalı yıldızın menajeriyle de büyük oranda anlaşmıştı. Ancak Mina'nın Dünya Kupası'ndaki süper performansı hesapları bozdu. Genç stoperin son olarak İngiltere ağlarını havalandırması ve Dünya Kupası'nda 3 gole ulaşması sonrası talipleri artmaya başladı. İngiliz basısına göre Liverpool, Barça ile temasa geçti. İspanyol basını ise Katalan kulübünün kiralama planında herhangi bir değişiklik olmadığını yazdı.