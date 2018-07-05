2018-19 sezonunda Beşiktaş'ın giyeceği formalar dün kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu... Beyaz, siyah-gri ve kırmızı renklerden oluşan formalar büyük beğeni topladı. Taraftarların formalara yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Yeni sezon formaları görücüye çıktı
Beşiktaş’ın yeni sezonda giyeceği üç forma sosyal medyada tanıtıldı...
Etiketler: Rusya , Beşiktaş , transfer , euro , Domagoj Vida
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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