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Yeni sezon formaları görücüye çıktı

’ın yeni sezonda giyeceği üç forma sosyal medyada tanıtıldı...

Yeni sezon formaları görücüye çıktı
2018-19 sezonunda Beşiktaş'ın giyeceği formalar dün kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu... Beyaz, siyah-gri ve kırmızı renklerden oluşan formalar büyük beğeni topladı. Taraftarların formalara yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.


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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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