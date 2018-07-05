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Uçuşa maç arası

’ndaki - maçının uzatma ve penalıtlara gitmesiyle Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bulunan havaalanında tüm uçuşlar durduruldu

Uçuşa maç arası
Rusya'da devam eden 'nda Kolombiya ile İngiltere arasındaki son 16 turu maçında ilginç bir olay yaşandı. lı taraftarlar, maçında adeta evlerine hapsoldular. Maç oynandığı sırada sokaklar ve caddeler bomboştu. Maç uzatmaya gidince başkent Bogota'da sıradışı bir olay yaşandı. Kolombiya-İngiltere maçının uzatma ve penaltılara gitmesi sebebiyle Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan havaalanında tüm uçuşlar durduruldu. Kolombiya halkı, pür dikkat penaltıları izledi ancak sonuç istedikleri gibi olmadı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da maç sona erdikten sonra hayat da normale döndü.

UN ADALETSİZLİĞİ!​



​Kolombiya 'nın golcüsü Carlos Bacca, "İngiltere'ye elendiğimize halen inanamıyorum. Son 8 avucumuzun içindeydi ama olmadı. Futbol gerçekten de çok adaletsiz bir spor. Bunu bir kez daha gördük" şeklinde konuştu.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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