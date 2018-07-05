Yol Durumu
  1. Quaresma gitti gidiyor
  2. Fernandes çıkarması

Slovakya’da testten geçildi

Beşiktaşlı oyuncular kampta Yo-Yo testine tabi tutuldu

Slovakya’da testten geçildi
Beşiktaşfutbolcular yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken takıma Yo-Yo testi yapıldı. Futbolcular 2 grup halinde ısınma çalışmaları sonrasında sahada hazırlanan parkurda zamana karşı dayanıklılık destinden geçirildiler.
Etiketler:
  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ