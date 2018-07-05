Beşiktaşlı futbolcular Şenol Güneş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken takıma Yo-Yo testi yapıldı. Futbolcular 2 grup halinde ısınma çalışmaları sonrasında sahada hazırlanan parkurda zamana karşı dayanıklılık destinden geçirildiler.
Slovakya’da testten geçildi
Beşiktaşlı oyuncular kampta Yo-Yo testine tabi tutuldu
Etiketler: Şenol Güneş
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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