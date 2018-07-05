Yol Durumu
  1. Kabir azabı!
  2. Slovakya’da testten geçildi

gitti gidiyor

Yönetimi, futbolcu i Çin kulüplerinden gelen teklifleri incelemeye aldı. Şu ana kadar gelen en yüksek önerinin 9 milyon olduğu öğrenildi

Quaresma gitti gidiyor
Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma'nın adı kulüpleriyle anılmaya devam ediliyor. Portekiz Milli Takımı ile 'nda başarılı bir performans ortaya koyan 'nın 4 Çin kulübünün kıskacında olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Quaresma için şu ana kadar yapılan en yüksek teklifin 9 milyon olduğu ortaya çıktı. Yönetimi'nin 12 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi kabul etmeyi düşünmediği öne sürüldü.
Etiketler: , , , , , ,
  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ