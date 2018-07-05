Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın adı Çin kulüpleriyle anılmaya devam ediliyor. Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koyan Quaresma'nın 4 Çin kulübünün kıskacında olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Quaresma için şu ana kadar yapılan en yüksek teklifin 9 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin 12 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi kabul etmeyi düşünmediği öne sürüldü.
Quaresma gitti gidiyor
Beşiktaş Yönetimi, Portekizli futbolcu için Çin kulüplerinden gelen teklifleri incelemeye aldı. Şu ana kadar gelen en yüksek önerinin 9 milyon Euro olduğu öğrenildi
Etiketler: Milli Takımı , Dünya Kupası , Çin , Quaresma , euro , Portekizli , Beşiktaş
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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