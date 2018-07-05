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Podolski’den Volkan’a gönderme!

Podolski’den Volkan’a gönderme!
Kariyerine Japon ekibi Vissel Kobe'de devam eden Alman golcü , eski takımı 'ı unutamıyor. Golcü futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından li 'i kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Alman yıldızın paylaşımında Volkan Demirel, yıldızları Galatasaray tabağına doğru döküyor.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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