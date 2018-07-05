Kariyerine Japon ekibi Vissel Kobe'de devam eden Alman golcü Lukas Podolski, eski takımı Galatasaray'ı unutamıyor. Golcü futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından Fenerbahçeli Volkan Demirel'i kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Alman yıldızın paylaşımında Volkan Demirel, yıldızları Galatasaray tabağına doğru döküyor.
Podolski’den Volkan’a gönderme!
Etiketler: Lukas Podolski , Volkan Demirel , Galatasaray , Fenerbahçe
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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