2018 Dünya Kupası'nda Japonya Milli Takımı'nın maçlarını doğru tahmin eden ahtapot Rabio, takımının turnuvaya veda etmesinin ardından satıldı ve Japon yemeği oldu. Kahin ahtapot Rabio, Japonya'nın Kolombiya'yı yeneceğini, Senegal ile berabere kalacağını ve Polonya'ya yenileceğini tahmin etmişti. Kahin ahtapot, yaptığı tahminlerle sosyal medyada da hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahipti.
Kahindi, yemek oldu
Japonya’nın maçlarını doğru tahmin eden kahin ahtapot Rabio, takımı elenince satıldı ve yemek oldu
Etiketler: Milli Takımı , Kolombiya , Japonya , Rabio
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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