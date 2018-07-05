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Kahindi, yemek oldu

’nın maçlarını doğru tahmin eden kahin ahtapot , takımı elenince satıldı ve yemek oldu

Kahindi, yemek oldu
2018 Dünya Kupası'nda 'nın maçlarını doğru tahmin eden ahtapot , takımının turnuvaya veda etmesinin ardından satıldı ve Japon yemeği oldu. Kahin ahtapot Rabio, Japonya'nın 'yı yeneceğini, Senegal ile berabere kalacağını ve Polonya'ya yenileceğini tahmin etmişti. Kahin ahtapot, yaptığı tahminlerle sosyal medyada da hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahipti.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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