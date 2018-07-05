Denayer’de kiralık kriz!

Şampiyon kadroyu büyük oranda korumak isteyen teknik direktör Fatih Terim, kiralık sözleşmesi sona eren Jason Denayer'in yeniden alınmasını istemişti. Manchester City kulübü ile temasa geçen Galatasaray'ın şok bir yanıt aldığı ortaya çıktı. 4 sezondur Belçikalı stoperi Celtic, Sunderland ve Galatasaray'a kiralayan İngiliz kulübünün Sarı-Kırmızılılar'a "Denayer artık planlarımızda yok. İstiyorsanız bonservisiyle alın" dediği öğrenildi.
UEFA ENGELİ VAR
UEFA ile imzaladığı 4 yıllık anlaşma nedeniyle fazla bonservis harcaması yapmak istemeyen yönetimin transferi nasıl bitireceği merak konusu.
KULÜBÜNE BÜYÜK BASKI UYGULUYOR
Galatasaray'da çok mutlu olduğunu sürekli dile getiren Denayer, Manchester City yönetimine transfer konusunda baskı yapıyor. Ancak İngilizler bu kez kiralamaya hiç sıcak bakmıyor
UEFA ENGELİ VAR
UEFA ile imzaladığı 4 yıllık anlaşma nedeniyle fazla bonservis harcaması yapmak istemeyen yönetimin transferi nasıl bitireceği merak konusu.
KULÜBÜNE BÜYÜK BASKI UYGULUYOR
Galatasaray'da çok mutlu olduğunu sürekli dile getiren Denayer, Manchester City yönetimine transfer konusunda baskı yapıyor. Ancak İngilizler bu kez kiralamaya hiç sıcak bakmıyor
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