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’ta son aday

Siyah-Beyazlılar’ın gündemine yeni bir santrfor girdi. , ’den düşen West Brom formasını giyen ’lı forvetle yakından ilgileniyor

Beşiktaş’ta son aday Salomon Rondon
Forvet i için dört koldan saldıran Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim girdi... Siyah- Beyazlılar, Premier Lig'den düşen West Bromwich'te oynayan Salomon Rondon'u listesine aldı.

36 MAÇTA 7 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezon 36 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki lı forvet, bir alt ligde oynamak istemediği için ayrılık kararı aldı.




10 MİLYON EURO
West Bromwich'le sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Rondon'un fiyatının 10 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında.

TAM BiR GOLCÜ
'ın transfer gündemine aldığı güçlü fiziği ve hava toplarına hakimiyeti ile komple bir forvet.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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