Beşiktaş’ta son aday Salomon Rondon

Forvet transferi için dört koldan saldıran Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim girdi... Siyah- Beyazlılar, Premier Lig'den düşen West Bromwich'te oynayan Salomon Rondon'u listesine aldı.
36 MAÇTA 7 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezon 36 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki Venezuelalı forvet, bir alt ligde oynamak istemediği için ayrılık kararı aldı.
10 MİLYON EURO
West Bromwich'le sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Rondon'un fiyatının 10 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında.
TAM BiR GOLCÜ
Beşiktaş'ın transfer gündemine aldığı Salomon Rondon güçlü fiziği ve hava toplarına hakimiyeti ile komple bir forvet.
36 MAÇTA 7 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezon 36 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki Venezuelalı forvet, bir alt ligde oynamak istemediği için ayrılık kararı aldı.
10 MİLYON EURO
West Bromwich'le sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Rondon'un fiyatının 10 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında.
TAM BiR GOLCÜ
Beşiktaş'ın transfer gündemine aldığı Salomon Rondon güçlü fiziği ve hava toplarına hakimiyeti ile komple bir forvet.
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