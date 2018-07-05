Badou yuvaya dönüyor

Dış transferde Muğdat ve Nagatomo'yu kadrosuna katan, iç transferde ise Donk'la nikah tazeleyen Galatasaray'dan bir hamle daha geldi... Sarı-Kırmızılılar eski yıldızı Badou Ndiaye'yi yeniden kadrosuna katıyor. Cimbom mutlu sona çok yakın...
250 BİN EURO ZAM
Önceki gün İngiltere'ye giden Abdürrahim Albayrak, Ndiaye'yi ikna etti. Geçen sezon 2 milyon 750 bin Euro alan Senegalli, bu kez 3 milyon Euro'ya 'evet' dedi.
ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO
Şimdi tüm gözler Stoke City ile yapılan görüşmelere çevrildi... İngiliz kulübünün 1 yıllık kiralama karşılığında 3 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın ise son olarak 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
STOKE BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR
Premier Lig'den düşen Stoke City'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ndiaye'yi mutlaka elden çıkarmak istediği belirtiliyor. İki kulübün kısa süre içinde el sıkışmasına artık kesin gözüyle bakılıyor
250 BİN EURO ZAM
Önceki gün İngiltere'ye giden Abdürrahim Albayrak, Ndiaye'yi ikna etti. Geçen sezon 2 milyon 750 bin Euro alan Senegalli, bu kez 3 milyon Euro'ya 'evet' dedi.
ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO
Şimdi tüm gözler Stoke City ile yapılan görüşmelere çevrildi... İngiliz kulübünün 1 yıllık kiralama karşılığında 3 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın ise son olarak 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
STOKE BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR
Premier Lig'den düşen Stoke City'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ndiaye'yi mutlaka elden çıkarmak istediği belirtiliyor. İki kulübün kısa süre içinde el sıkışmasına artık kesin gözüyle bakılıyor
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