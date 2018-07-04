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Vikingler hız kesmiyor

Dünya Kupası’nın son 16 Turu’ndaki zorlu maçta İsviçre ilk yarı etkiliydi. Ancak 2. yarıda açılan İsveç, Forsberg’le zafere uzandı

Vikingler hız kesmiyor
İsveç tutulmuyor... Vikingler, Son 16 Turu'nda karşılaştığı İsviçre'yi 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Maçın 11. dakikasında Shaqiri'nin gönderdiği pasta Dzemaili topa dokunamadı. 14'te Shaqiri'nin yaptığı ortaya Drmic yükseldi ama topa vuramadı.

PENALTI KARARINI İPTAL ETTİ
66'da Forsberg'in vuruşu Akanji'ye çarparak ağlara gitti. Bu golle İsveç 1-0 öne geçti. 90+3'üncü dakikasında Olsson'un yerde kalmasına penaltı kararı veren hakem sonra VAR sistemine başvurup penaltıyı iptal etti. Maçı 1-0 kazanan İsveç çeyrek finale yükseldi.
  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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