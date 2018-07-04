Vikingler hız kesmiyor

İsveç tutulmuyor... Vikingler, Son 16 Turu'nda karşılaştığı İsviçre'yi 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Maçın 11. dakikasında Shaqiri'nin gönderdiği pasta Dzemaili topa dokunamadı. 14'te Shaqiri'nin yaptığı ortaya Drmic yükseldi ama topa vuramadı.



PENALTI KARARINI İPTAL ETTİ

66'da Forsberg'in vuruşu Akanji'ye çarparak ağlara gitti. Bu golle İsveç 1-0 öne geçti. 90+3'üncü dakikasında Olsson'un yerde kalmasına penaltı kararı veren hakem sonra VAR sistemine başvurup penaltıyı iptal etti. Maçı 1-0 kazanan İsveç çeyrek finale yükseldi.