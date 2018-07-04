Trabzonspor kulübü dün resmi siteden 3 Temmuz açıklaması yaptı. Açıklamada, "Bugün 3 Temmuz. Çalınan bir şampiyonluğun uzun öyküsü. Yıllar geçse de günü gelir; o hak, büker kılıç kalkanı! Ve yapanlar verir hesabını! Biliyoruz ki yine öyle olacak. Yine öyle olacak" denildi.
Trabzonspor’dan çok sert sözler
Etiketler: Trabzonspor
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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