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’dan çok sert sözler

Trabzonspor’dan çok sert sözler
Trabzonspor kulübü dün resmi siteden 3 Temmuz açıklaması yaptı. Açıklamada, "Bugün 3 Temmuz. Çalınan bir şampiyonluğun uzun öyküsü. Yıllar geçse de günü gelir; o hak, büker kılıç kalkanı! Ve yapanlar verir hesabını! Biliyoruz ki yine öyle olacak. Yine öyle olacak" denildi.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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