Trabzonspor’dan çok sert sözler

Trabzonspor kulübü dün resmi siteden 3 Temmuz açıklaması yaptı. Açıklamada, "Bugün 3 Temmuz. Çalınan bir şampiyonluğun uzun öyküsü. Yıllar geçse de günü gelir; o hak, büker kılıç kalkanı! Ve yapanlar verir hesabını! Biliyoruz ki yine öyle olacak. Yine öyle olacak" denildi.