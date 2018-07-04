Temiz mağlubiyet

Japonya, Dünya Kupası'na ikinci turda veda etti. Belçika karşısında 2-0 öne geçen Japonlar bu skoru koruyamayınca ikinci turda elenirken, yaptıklarıyla da turnuvaya damga vurdu.
'HEPİNİZ DUŞUNUZU ALIN'
Maç sonunda Japon oyuncuların soyunma odasındaki durumu ile ilgili konuşan takımın teknik direktörü Akira Nishino, "yıkılmış" durumdaki futbolcularına "duş almalarını söylediğini" aktardı. Japon futbolcular ise taraftarlarının her maç sonu alışkanlık haline getirdiği temizliği soyunma odasında yaptı. Karşılaşma sonlarında oturdukları tribünleri temizlemeleriyle gündeme gelen Japon taraftarlar bu davranışlarıyla büyük övgü toplamıştı. Belçika'ya elenen ve gözyaşlarını tutamayan Japon futbolcular da aynı inceliği göstermeyi unutmadı. Soyunma odasını pırıl pırıl yapan futbolcular odanın ortasındaki masa üzerine Rusça olarak bırakılan, (Spasiba) "Teşekkürler" notu da bu turnuvaya iz bırakanlar arasına girdi.
TEŞEKKÜRLER
Japon futbolcular turnuvaya veda ederken arkalarında bu notu bıraktı.
Rusya'daki Dünya Kupası'na damga vuran görüntülerden biri de Japon taraftarların maçlardan sonra stadı temizlemesi oldu.
'HEPİNİZ DUŞUNUZU ALIN'
Maç sonunda Japon oyuncuların soyunma odasındaki durumu ile ilgili konuşan takımın teknik direktörü Akira Nishino, "yıkılmış" durumdaki futbolcularına "duş almalarını söylediğini" aktardı. Japon futbolcular ise taraftarlarının her maç sonu alışkanlık haline getirdiği temizliği soyunma odasında yaptı. Karşılaşma sonlarında oturdukları tribünleri temizlemeleriyle gündeme gelen Japon taraftarlar bu davranışlarıyla büyük övgü toplamıştı. Belçika'ya elenen ve gözyaşlarını tutamayan Japon futbolcular da aynı inceliği göstermeyi unutmadı. Soyunma odasını pırıl pırıl yapan futbolcular odanın ortasındaki masa üzerine Rusça olarak bırakılan, (Spasiba) "Teşekkürler" notu da bu turnuvaya iz bırakanlar arasına girdi.
TEŞEKKÜRLER
Japon futbolcular turnuvaya veda ederken arkalarında bu notu bıraktı.
Rusya'daki Dünya Kupası'na damga vuran görüntülerden biri de Japon taraftarların maçlardan sonra stadı temizlemesi oldu.
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