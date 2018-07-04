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'da krizi

Yönetimi’nin yeni sözleşme teklif ettiği dünyaları istedi. y��ldızın bu talebi yönetimi kara kara düşündürüyor

Kartalda Babel krizi
Beşiktaş'ta yönetimi köşeye sıkıştırdı... Siyah-Beyazlı yönetim futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak için girişimlerini sürdürürken Babel yıllık 4 milyon Euro karşılığında 3 yıllık sözleşme talep etti. Kariyerine 'ta devam etmek istediğini söyleyen Hollandalı futbolcu aldığı 2.1 milyon Euro'luk yıllık ücretin 4 milyon Euro'ya çıkarılmasını isteyince yönetim büyük bir şokla karşılaştı. Bu durum ayrıca krize neden oldu.





​FLAMENGO'YLA GÖRÜŞÜLECEK
Bu gelişmeden sonra Beşiktaşlı yöneticilerin kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yaptığı ve Babel'e yıllık 2.5 milyon Euro'dan fazla verilmeyeceği kararını aldıkları öğrenildi. Hollandalı futbolcunun bu rakamı kabul etmemesi durumunda yönetimin Babel'i isteyen kulübü ile görüşerek 6 milyon Euro'luk teklifi artırmalarını isteyeceği ortaya çıktı.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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