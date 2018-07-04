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’a 3 golü

lılar, li taraftarların ’ya kulübü şikayet etmesine sert tepki göstermişti. Sarı-Lacivertli taraftarlar da da “3 ’da sizler binlercesini gönderdiniz. Biz bunları unutmadık” cevabını verdiler...

Galatasaray’a 3 Temmuz golü
Fenerbahçeli taraftarlar 3 Temmuz'un 7. yılında da Galatasaray'ı ve taraftarlarını hedef aldı. Galatasaraylılar, bir süre önce Fenerbahçeliler'in, Galatasaray'ın daha sert ceza alması hatta Avrupa'dan men edilmesi için UEFA'ya şikayet mektupları göndermesini eleştirmişti. Buna Fenerbahçeli taraftarların cevabı ise 3 Temmuz'da geldi.

HİÇBİRİNİ UNUTMADIK
Sosyal medyadan Galatasaray'a gönderme yapan Sarı-Lacivertli taraftarlar, "F.Bahçeliler'in G.Saray'ı şikayet etmesini eleştiriyorsunuz. Ama sizler 3 Temmuz'da binlercesini UEFA'ya gönderdiniz. En zor zamanlarımızda yaptıklarını biliyoruz. Bunların hiçbirini unutmadık" ifadelerini kullandılar.

FENERBAHÇE'DEN 3 TEMMUZ MESAJI
F.Bahçe yönetimi 3 Temmuz'un 7. yılında açıklama yaptı. Açıklamada "Kumpasın 7. yılında, Fenerbahçe'ye kast eden tüm şahıs ve kurumlardan hesap sorulacağını yineliyoruz" ifadesi kullanıldı.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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