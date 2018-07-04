Ezbere orta istemem

Geçtiğimiz yılın kasetlerini izlemeye devam eden Cocu yapılan tüm kanat ortalarının ezbere yapıldığı tespitinde bulunurken, hedefe odaklı ortalar konusunda oyuncularını uyardı. Geride bıraktığımız sezonda kanat oyuncularının içeriye bakmadan orta yaptıklarını söyleyen Phillip Cocu, herkesin kafasını kaldırarak kime attığını bilerek orta yapmasını istedi. Takımın oyun boyundan da memnun olmayan Cocu; 15 metrenin içerisinde tüm takım halinde hücum ve defans yapmaları gerektiği konusunda da takımına uyarılarda bulundu.