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Badji’yi renklerine bağladı

Bursaspor Badji’yi renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Stephane Badji'nin transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübü Anderlecht ile prensip anlaşmasına vardı. Badji'nin bugün ya da yarın Türkiye'ye geleceği ve Afyon kampına katılacağı ifade edildi.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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