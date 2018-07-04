Bero ve Aytaç'a güle güle

Teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda kadroda temizliğe giden Trabzonspor'da dün iki veda yaşandı...



KAP'A BİLDİRİLDİ

Bordo-Mavililer, iki sezon önce büyük umutlarla alınmasına rağmen bekleneni veremeyen Matus Bero'nun transferi için Hollanda kulübü Vitesse ile anlaştı. Görüşmelere başlandığı dün KAP'a bildirilirken, elde edilecek gelir bugün açıklanacak.



RAMIL DE YOLCU

Trabzonspor ayrıca geçtiğimiz sezon kiralık olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Aytaç Kara'nın sözleşmesini de feshettiğini duyurdu. Bordo- Mavililer'in kısa süre içinde Ramil'le de yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genç forvete Avusturya'dan teklif olduğu öğrenildi.