Babasını kaçırmaları bile onu engellemedi

Obi Mikel'in büyük fedakarlığı ... Nijerya kaptanı Obi Mikel'in maçtan önce babasının kaçırıldığı ortaya çıktı. İngiliz basınına konuşan Mikel babasının kaçırıldığını öğrenmesinin ardından maça çıktığını söyledi.



TEŞEKKÜR EDERİM

Arjantin ile grubun son maçından 4 saat önce babasının kaçırılma haberini aldığını söyleyen Obi Mikel, "Maçtan 4 saat önce haberi aldım. Buna rağmen sahaya çıkıp mücadele ettim. Pazartesi günü babamı serbest bıraktılar. Babamın kurtulması için çalışan Nijerya polisine bunun için çok teşekkür ederim" diye konuştu.