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Akhisar, Vrsajevic’i kadrosuna kattı

Akhisar, Vrsajevic’i kadrosuna kattı
Akhisarspor 'dan sağ bek Avdija Vrsajevic'i renklerine bağladı. Ülkesinde Zelieznicar takımında proesyonel olan 32 yaşındaki Boşnak oyuncu Slovakya'da Tatran ve Hırvatistan'da formaları da giydi. Osmanlıspor'la sözleşmesi biten tecrübeli oyuncunun bugün imza atması bekleniyor.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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