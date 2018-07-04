Akhisarspor Osmanlıspor'dan sağ bek Avdija Vrsajevic'i renklerine bağladı. Ülkesinde Zelieznicar takımında proesyonel olan 32 yaşındaki Boşnak oyuncu Slovakya'da Tatran ve Hırvatistan'da Hajduk Split formaları da giydi. Osmanlıspor'la sözleşmesi biten tecrübeli oyuncunun bugün imza atması bekleniyor.
Akhisar, Vrsajevic’i kadrosuna kattı
Etiketler: Hajduk Split , Osmanlıspor , Akhisarspor
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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