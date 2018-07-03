Türk atçılığının derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusu'nu 4 kez üst üste kazanarak tarihe geçen Ahmet Çelik ilginç yaşam öyküsüyle adından söz ettiriyor. Şanlıurfa Suruçlu olan Çelik, sanayide çıraklık yaptı.









TÜRK FİLMİ GİBİ!

Tamircilikten sıkılan Çelik'in babası oğlunu İstanbul'a getirir ve apranti okuluna yazdırır. 12 yaşında İstanbul'da tek başına kalan usta jokey, sonrasında kendisini geliştirirek Gazi Koşusu'nda tarih yazar. Ahmet Çelik, çileli geçen hayatına başarılar sığdırır.