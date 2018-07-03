Yol Durumu
  1. Fener 4 maç yapacak!

çıraktı Gazi'nin ustası oldu

’nu 4 kez üste kazanarak tarihe geçen , çocukluğunda çıraktı. Büyüdü... Gazi’nin ustası oldu..

Sanayide çıraktı Gazinin ustası oldu

Türk atçılığının derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusu'nu 4 kez üst üste kazanarak tarihe geçen Ahmet Çelik ilginç yaşam öyküsüyle adından söz ettiriyor. Şanlıurfa Suruçlu olan Çelik, çıraklık yaptı.





TÜRK FİLMİ GİBİ!
Tamircilikten sıkılan Çelik'in babası oğlunu İstanbul'a getirir ve apranti okuluna yazdırır. 12 yaşında İstanbul'da tek başına kalan usta jokey, sonrasında kendisini geliştirirek Gazi Koşusu'nda tarih yazar. , çileli geçen hayatına başarılar sığdırır.

Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ