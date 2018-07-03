Neymar’dan çeyrek altın

Dünya Kupası'nın en büyük favorisi olarak gösterilen Brezilya, son 16 turunda Meksika'yı 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı... Samara Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Sambacılar üst üste pozisyonlara girdi. Ancak Meksika kalecisi Ochoa bir türlü rakip forvetlere gol izni vermedi.



​Willian çok iyi hareketlendi

İlk yarı 0-0 sona erdi... 51. dakikada Willian soldan ceza sahasına çok hızlı girdi. "Al da at" pasında Neymar kaleye çok yakın bir mesafeden kayarak vuruşunu yaptı ve Brezilya 1-0 öne geçmeyi başardı.



FİRMİNO GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

Ardından oyunu kontrol eden ve savunmasını sağlama alan Sambacılar 88. dakikada farkı ikiye çıkardı. Soldan hareketlenen Neymar'ın pas-şut karışımı vuruşuna Firmino ayak koydu ve skor 2-0 oldu.



BÜYÜK LANETİ BOZAMADILAR

Brezilya böylece yoluna devam ederken Meksika yıllardır devam eden büyük laneti yine bozamadı. Aztekler son 7 Dünya Kupası'na da son 16 turunda kaybederek veda etmekten kurtulamadı.