Neymar’dan çeyrek altın

Dünya Kupası'nın en büyük favorisi olarak gösterilen Brezilya, son 16 turunda Meksika'yı 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı... Samara Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Sambacılar üst üste pozisyonlara girdi. Ancak Meksika kalecisi Ochoa bir türlü rakip forvetlere gol izni vermedi.
Willian çok iyi hareketlendi
İlk yarı 0-0 sona erdi... 51. dakikada Willian soldan ceza sahasına çok hızlı girdi. "Al da at" pasında Neymar kaleye çok yakın bir mesafeden kayarak vuruşunu yaptı ve Brezilya 1-0 öne geçmeyi başardı.
FİRMİNO GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI
Ardından oyunu kontrol eden ve savunmasını sağlama alan Sambacılar 88. dakikada farkı ikiye çıkardı. Soldan hareketlenen Neymar'ın pas-şut karışımı vuruşuna Firmino ayak koydu ve skor 2-0 oldu.
BÜYÜK LANETİ BOZAMADILAR
Brezilya böylece yoluna devam ederken Meksika yıllardır devam eden büyük laneti yine bozamadı. Aztekler son 7 Dünya Kupası'na da son 16 turunda kaybederek veda etmekten kurtulamadı.
Willian çok iyi hareketlendi
İlk yarı 0-0 sona erdi... 51. dakikada Willian soldan ceza sahasına çok hızlı girdi. "Al da at" pasında Neymar kaleye çok yakın bir mesafeden kayarak vuruşunu yaptı ve Brezilya 1-0 öne geçmeyi başardı.
FİRMİNO GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI
Ardından oyunu kontrol eden ve savunmasını sağlama alan Sambacılar 88. dakikada farkı ikiye çıkardı. Soldan hareketlenen Neymar'ın pas-şut karışımı vuruşuna Firmino ayak koydu ve skor 2-0 oldu.
BÜYÜK LANETİ BOZAMADILAR
Brezilya böylece yoluna devam ederken Meksika yıllardır devam eden büyük laneti yine bozamadı. Aztekler son 7 Dünya Kupası'na da son 16 turunda kaybederek veda etmekten kurtulamadı.
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