Danimarka'yı penaltı atışlarıyla yenerek çeyrek finale yükselen Hırvatistan'da büyük sevinç yaşanıyor... Luka Modric "2008'deki Türkiye maçı hala aklımızdaydı. O maçta yaşananlar bizim için çok zordu" ifadesini kullandı.
Modric: Aklımızda Türkiye vardı!
Etiketler: Türkiye , Luka Modric , Danimarka
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.