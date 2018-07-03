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Modric: Aklımızda vardı!

Modric: Aklımızda Türkiye vardı!
'yı penaltı atışlarıyla yenerek çeyrek finale yükselen Hırvatistan'da büyük sevinç yaşanıyor... "2008'deki maçı hala aklımızdaydı. O maçta yaşananlar bizim için çok zordu" ifadesini kullandı.
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